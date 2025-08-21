Еще одна популярная уловка - использование фейковых брендов маркетплейсов и ретейлеров, рассказали в ИБ-компании

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 90% всех атак на россиян в 2025 год реализуются мошенниками посредством звонков от якобы финансовых институтов, почты и служб доставки, а также с помощью обмана о взломе госсервиса, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6. Мошенники в первую очередь нацелены на банковские счета потенциальных жертв.

"Около 90% всех атак на физических лиц в 2025 году приходится на сценарии со звонками от специалиста финансового института, угрозой взлома сервиса с государственными услугами, а также звонками от служб доставки или почты", - заявили в компании.

Звоня жертве от имени финрегулятора, мошенник сообщает о якобы подозрительной активности на счете или карте, далее - пытается узнать номер карты и ее коды безопасности, или же просит срочно перевести деньги на "безопасный" счет. "Как правило, по этому же сценарию идут злоумышленники, когда разыгрывают легенду со взломом учетной записи в государственном сервисе", - добавляют специалисты.

Идя по схеме звонка от "службы доставки" или "почты", мошенники используют фишинговую форму для оплаты доставки или посылки. Они также могут пытаться получить от человека код доступа к госсервису.

Еще одна популярная уловка в 2025 году - использование фейковых брендов маркетплейсов и ретейлеров, в этом случае применяется схема с выкупом товаров. Жертве обещают "быстрый заработок" за счет выкупа. Общение с жертвой ведется через фиктивные чаты, а потраченные ею деньги поступают на счета дропперов.