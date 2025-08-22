Такой объем уже полностью обеспечивает внутренние потребности страны, указал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сбор зерна в России с начала 2025 года составил более 85 млн тонн, в том числе более 64 млн тонн пшеницы. Прогноз по урожаю зерна в 135 млн тонн по итогам 2025 года сохраняется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Уборка нового урожая сейчас находится в самой активной фазе. На текущий момент российские аграрии собрали более 85 млн тонн зерна, из которых более 64 млн тонн - это пшеница. Подчеркну, что такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности. При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 млн тонн", - сказал Патрушев.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что урожай зерна в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 135 млн тонн, в том числе 88-90 млн тонн пшеницы.

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн.