Об этом сообщила "Газпром Армения"

ЕРЕВАН, 23 августа. /ТАСС/. Подача российского природного газа в Армению после аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе на территории Грузии возобновлена. Об этом говорится в заявлении компании "Газпром Армения".

"23 августа в 06:00 возобновилась подача природного газа в Армению",- говорится в сообщении компании.

22 августа в компании сообщили, что в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе Красный Мост - Севкар - Берд на территории Грузии с 06:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа будут приостановлены поставки природного газа в Армению.

В этот период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.