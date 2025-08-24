Также важно уделить внимание экспорту текстиля, стройматериалов, запчастей и комплектующих, подчеркнул Винай Кумар

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Индия в торговле с РФ намерена расширить поставки электроники, автомобилей и стройматериалов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.

"Некоторые из важных областей, на которых, по нашему мнению, нам необходимо сосредоточиться и по которым увеличить наш экспорт, - это текстиль и модные товары, строительные материалы, автомобили, автомобильные запчасти и комплектующие, а также весь спектр электроники и товары, связанные с информационными технологиями. В частности, телефоны. Многие ведущие компании производят продукцию в Индии. Мы рассчитываем на рост и в этих областях", - сказал он.

Посол обратил внимание, что торговля двух стран растет. "И экспорт Индии в Россию тоже вырос. Но его объемы все еще гораздо ниже возможных", - добавил Кумар.

"Сфера услуг - еще одна важная сфера, в которой нам необходимо улучшить показатели, включая финансовые и цифровые услуги, - продолжил он. - И, конечно же, транспорт и связанная с ним инфраструктура - еще одна область, которую нам необходимо улучшить".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.