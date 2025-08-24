Посол Индии в Москве Винай Кумар в интервью ТАСС рассказал о торговле стран в условиях внешних санкций и пошлин, назвал приоритеты своей страны как председателя БРИКС в 2026 году и дал советы российским туристам, которые хотят посетить Индию

— 15 августа Индия праздновала День независимости. Как бы вы ответили, если бы вас попросили коротко охарактеризовать сегодняшнюю Индию? И как обстоят дела в отношениях с Россией?

— Трансформация Индии с момента обретения независимости от британского колониального правления 15 августа 1947 года была глубокой. Этот путь был отмечен существенным прогрессом в разных секторах, включая экономическое развитие, научные и технологические продвижения, социальные показатели и инфраструктурный рост. Индия увидела также значительные улучшения в индикаторах человеческого развития. Сегодняшняя Индия — это 4-я экономика в мире. Она стала самой быстрорастущей из крупных экономик и находится на пути к тому, чтобы стать третьей экономикой мира с ожидающимся ВВП в $7,3 трлн к 2030 году.

"Атманирбхар Бхарат" (курс "Самодостаточная Индия" — прим. ТАСС) сегодня способствует инновациям, предпринимательству и технологическому суверенитету. К марту 2025 года протяженность национальной сети автомобильных дорог увеличилась до 146 204 км. Экономический рост Индии связан не только с перспективами, в настоящее время он подтверждается реальными результатами, надежной политикой и прочной экономической структурой.

Индийско-российские отношения характеризуются как особо привилегированное стратегическое партнерство — наименование, которое подчеркивает глубокую, многогранную и прочную природу наших связей. Партнерство между Индией и Россией — это сильные многогранные двусторонние отношения, охватывающие политическую, стратегическую, энергетическую, космическую, культурную, образовательную и гуманитарную сферы.

Страны активно контактируют, чтобы еще больше усилить кооперацию. Между нашими странами много двусторонних обменов на высоком уровне. В прошлом году премьер-министр Нарендра Моди дважды посетил Россию, а президент Путин позже в этом году посетит Индию в рамках 23-го ежегодного двустороннего саммита.

— Между Россией и Индией есть только один ежедневный регулярный рейс. Можем ли мы ожидать увеличения количества рейсов между странами?

— Нет никаких правовых ограничений для авиакомпаний на увеличение провозных емкостей, частоты или направлений. Мы надеемся, что в ближайшем будущем воздушное сообщение между нашими странами улучшится.

— Какие платежные системы и инструменты доступны российским туристам, приезжающим в Индию сейчас? Могут ли они каким-либо образом использовать Rupay?

— Помимо наличных платежей, российские туристы могут воспользоваться банковскими услугами, предлагаемыми ВТБ и Сбербанком в Индии. Несколько банков имеют филиалы в Индии и в настоящее время упрощают проведение транзакций для различных путешественников, включая студентов и туристов из России.

Индо-российская рабочая группа по банковскому делу и финансам, состоящая из представителей профильных министерств и центральных органов власти обеих стран, активно обсуждает технические аспекты систем обмена сообщениями и платежных механизмов, чтобы упростить финансовые транзакции для всех категорий путешественников.

— Рассматривает ли Индия вторичные санкции, объявленные США, как угрозу торговле с Россией? Могут ли такие ограничения, пошлины привести к сокращению двусторонней торговли?

— Торговля Индии с Россией — это двусторонние отношения, основанные на взаимных интересах. Наша торговля основана на рыночных факторах и преследует общие цели обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии. Есть и другие страны, включая сами США и страны Европы, торгующие с Россией.

— Как тарифы, введенные США против Индии, повлияют на торговлю с Россией? Какова будет реакция Индии на эти тарифы?

— Мы считаем действия США несправедливыми, необоснованными и неразумными. Индия, конечно же, примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

— Было распространено много информации и слухов о том, что после введения президентом США Дональдом Трампом новых таможенных пошлин Индия может прекратить закупать нефть в России. Не могли бы вы еще раз прояснить ситуацию на данный момент: будет ли Индия продолжать покупать российскую нефть?

— Прежде всего, мы четко заявили, что наша цель — энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии, а сотрудничество Индии с Россией, как и с рядом других стран, способствовало стабильности на нефтяном рынке, на мировом рынке нефти. Поэтому решение США несправедливо, неразумно и необоснованно. Правительство продолжит принимать меры, направленные на защиту национальных интересов страны. Торговля осуществляется на коммерческой основе. Так что, если основа торговых операций импорта правомочна, индийские компании продолжат закупать нефть там, где им предлагают наиболее выгодные условия. Такова текущая ситуация.

— Были ранее сообщения, что возникали проблемы с оплатой за российскую нефть в рупиях. Смогли ли решить страны эти проблемы?

— Индия и Россия имеют рабочую схему по решению торговых вопросов в системе национальных валют. У нас нет сейчас проблем в оплате за нефть.

— Какие направления экспорта в Россию вам видятся наиболее перспективными?

— Наша торговля растет и экспорт Индии в Россию тоже вырос. Но его объемы все еще гораздо ниже возможных. Некоторые из важных областей, на которых, по нашему мнению, нам необходимо сосредоточиться и по которым увеличить наш экспорт, — это текстиль и модные товары, строительные материалы, автомобили, автомобильные запчасти и комплектующие, а также весь спектр электроники и товары, связанные с информационными технологиями. В частности, телефоны. Многие ведущие компании производят продукцию в Индии. Мы рассчитываем на рост и в этих областях.

Сфера услуг — еще одна важная сфера, в которой нам необходимо улучшить показатели, включая финансовые и цифровые услуги. И, конечно же, транспорт и связанная с ним инфраструктура — еще одна область, которую нам необходимо улучшить.

— Я хотел бы спросить насчет индийских граждан, которые работают в России. Их количество, насколько я знаю, тоже растет. Как вы оцениваете ситуацию с индийцами, которые сейчас работают в России, в каких сферах они работают и какие задачи это ставит перед посольством?

— С увеличением числа людей всегда увеличивается количество проблем, и одна из повышенных нагрузок приходится на консульские службы. Когда люди приезжают и уезжают, им нужны консульские услуги, чтобы продлить паспорт, для рождения ребенка, например, в случае потери паспорта и тому подобное. В общем, основные консульские услуги. Так что это одна часть.

В более широком плане Россия нуждается в рабочей силе, а Индия располагает квалифицированными кадрами. Поэтому в настоящее время в рамках российских правил, законов и квот компании нанимают индийцев. Большинство людей, которые приехали, работают в строительном и текстильном секторах, но растет число тех, кто заинтересован в наеме индийцев в машиностроительном секторе, в электронной промышленности.

— Индия будет председателем БРИКС в 2026 году. Каковы приоритеты председательства Индии в БРИКС?

— Индия как председатель БРИКС в 2026 году намерена использовать объединение как платформу для реформирования глобальных финансовых институтов, для продвижения торговли и инвестиций, для защиты [интересов] глобального Юга.

Как заявил премьер-министр Моди: "В рамках председательства Индии в БРИКС мы будем работать над формированием БРИКС в новой форме. БРИКС будет означать выстраивание устойчивости и инноваций для сотрудничества. Как и в рамках председательства в "двадцатке", где мы отдавали приоритет вопросам глобального Юга, равно так будет и в рамках председательства в БРИКС. Мы будем задействовать этот форум для людей и человечества".

Наш приоритет состоит в решении мировых проблем в сфере здравоохранения, развития технологий и изменения климата. В рамках нашего председательства в БРИКС в 2021 году мы выступали за справедливость в отношении [распределения] вакцин, цифровой прогресс и экологическую устойчивость. Для Индии БРИКС — это платформа по обеспечению более широкого глобального представительства.

— Давайте немного поговорим о туризме и культуре. У российских туристов есть множество стереотипов об Индии. Какие советы вы как посол могли бы дать российским гражданам, которые едут в Индию в качестве туристов? Что им обязательно нужно знать?

— Индия — слишком большая страна. Здесь огромное количество мест, которые любой турист хотел бы посетить и должен посетить. Индия — не страна для одной поездки. Вам нужно приехать несколько раз и провести здесь достаточно времени, чтобы по-настоящему насладиться тем, что может предложить Индия: от высоких Гималаев до прекрасных пляжей, от аюрведического массажа и лечения до культурных и исторических достопримечательностей. Поэтому я бы рекомендовал российским туристам приезжать много раз и сосредотачиваться на разных регионах в каждой поездке, вместо того чтобы пытаться охватить сразу множество мест.

Например, поезжайте в Кералу, в Южную Индию, посещайте разные части страны за один визит. Также обращайте внимание на то, какую одежду вы носите, потому что в стране может быть очень холодно в одном месте, а в другом — очень жарко. Следите за тем, что едите: старайтесь питаться в ресторанах при отелях, избегайте уличных закусочных, если вы не привыкли к индийской кухне, особенно к острым специям и перцу. Просто соблюдайте обычные меры предосторожности.

Люди здесь очень дружелюбные и гостеприимные, подавляющее большинство туристов чувствуют себя желанными гостями. Так что мой совет: тщательно планируйте поездку и сосредоточьтесь на конкретных регионах, а не старайтесь поверхностно охватить множество мест.

— Какие крупные мероприятия, посвященные Индии, планируются в России в ближайшие месяцы и, возможно, в следующем году?

— Индия примет участие в Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) в качестве страны-гостя, почетного участника. Ярмарка пройдет 3-7 сентября на ВДНХ. Индийский павильон на ММКЯ предложит посетителям глубокое знакомство с культурой и литературой Индии. Там будет представлена экспозиция более чем 1 800 индийских книг, переведенных на русский язык, а также интерактивный центр, зал для медитации и другие тематические площадки, призванные познакомить публику с богатым литературным наследием и яркими культурными традициями Индии.

Кроме того, 25-28 сентября в Калмыкии состоится III Международный буддийский форум. В рамках форума будут выставлены священные реликвии Будды, а также состоится передача статуи Будды в дар от правительства Индии. Национальная миссия Индии по рукописям представит выставку "Чернила, пальма и пергамент: культура индийской рукописи". Этот престижный форум объединяет представителей со всего мира для обсуждения вопросов развития буддизма, его культуры, философии и практики. Такое мероприятие не только подчеркивает древнее буддийское наследие Индии, но и способствует укреплению международного сотрудничества ради мира, гармонии и устойчивого развития.

В октябре посольство Индии проведет фестиваль индийского кино в целом ряде городов. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Якутии и Владивостоке. В программу войдут показы индийских фильмов с последующими интерактивными дискуссиями.

Культурный центр им. Джавахарлала Неру при посольстве продолжит регулярно организовывать концерты индийских танцев, музыки, театральные постановки и другие мероприятия, в том числе с участием российских артистов. Также при центре действуют курсы индийской музыки, танцев, языка хинди и йоги, куда мы приглашаем наших российских друзей.