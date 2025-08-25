ТАСС: производители смартфонов прорабатывают предустановку на них Max в РФ

Китайские и южнокорейские бренды пока "не дают бумаг", что будут предустанавливать мессенджер, но "обещают очень постараться, чтобы все сделать", отмечает один из источников

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Южнокорейский бренд Samsung готов с 1 сентября предустанавливать национальный мессенджер Max на смартфоны и планшеты в России, сообщили источники ТАСС на рынке электроники. По их словам, известные китайские бренды тоже "обещают очень постараться, чтобы все сделать".

Max, как сообщало ранее правительство РФ, будут устанавливать на все продаваемые в стране гаджеты. С 1 сентября национальный мессенджер будет в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты - он заменит там "VK мессенджер" (в списке с 2023 года).

Один из собеседников ТАСС назвал два варианта будущей предустановки Max на гаджеты, которые, по его данным, прорабатываются производителями: "через обновления", или через предложение установки мессенджера, как только в устройство будет вставлена российская sim-карта.

Как китайские, так и южнокорейские бренды пока "не дают бумаг", что будут предустанавливать Max, но "обещают очень постараться, чтобы все сделать", отмечает другой источник. Среди китайских производителей с такой позицией он назвал Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix.

В Samsung отказались комментировать предустановку Max. Операторы МТС, "Билайн" и "Мегафон", которые торгуют электроникой, также отказались от комментариев для ТАСС.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.