Американский лидер прокомментировал сделку с передачей 10% акций Intel и политику его администрации в отношении крупных промышленных предприятий

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Администрация США намерена продолжить приобретать доли капитала в крупных частных компаниях аналогично тому, как это было с Intel. Американский президент Дональд Трамп сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи со своим южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

Его попросили прокомментировать сделку с передачей 10% акций Intel и политику его администрации в отношении крупных промышленных предприятий. "И да, будут и другие случаи [подобных сделок]. Если у меня появится такая возможность, я поступлю так же. А потом, знаете, найдутся глупые люди, которые скажут: "О, это позор". Это не позор. Если кто-то готов отдать вам 10% компании, и вы за это не платите, это называется бизнес", - сказал он.

"И я скажу вам, что касается такой компании, как Intel, как вы знаете, у них были трудности. Я желаю, чтобы у них все было хорошо. Хотел бы, чтобы у них все было хорошо в любом случае, но сейчас я особенно хочу, чтобы у них все было хорошо", - добавил он.

23 августа Трамп заявил, что США отныне владеют 10-процентной долей корпорации Intel. Трамп отметил, что договорился об этом с руководителем компании Лип-Бу Таном (китайское имя - Чэнь Лиу).

Трамп 7 августа призвал к отставке Лип-Бу Тана, заявив, не приводя подробностей, что тот "находится в состоянии серьезного конфликта интересов". По сведениям СМИ, этот призыв последовал после того, как республиканец Том Коттон, являющийся председателем специального комитета по разведке Сената Конгресса США, в письме руководству Intel выразил опасения относительно безопасности деятельности компании и якобы имеющимися связями Лип-Бу Тана с Китаем. Лип-Бу Тан ранее инвестировал в китайские компании через свой американский фонд, а до прихода в Intel возглавлял калифорнийскую компанию Cadence Design Systems. Она в конце июля созналась в нарушении режима экспортного контроля при поставках оборудования и программного обеспечения для разработки полупроводников китайскому военному вузу.