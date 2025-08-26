В Москве средний чек на букет составил 2 294 рубля, говорится в исследовании компании

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость букета цветов в России в августе составила порядка 1 800 рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в исследовании IT-компании "Эвотор", с которым ознакомился ТАСС.

"Средний чек покупки букета в августе, по данным "Эвотора", составил 1 767 рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году", - рассказали эксперты.

При этом в Москве средний чек на букет составил 2 294 рубля (+7% к 2024 году), а в Санкт-Петербурге - 1 930 рублей (+7%), отмечают эксперты.

По данным исследования, среди регионов самая низкая средняя цена за букет в Ярославской области (1 364 рубля), а самая высокая - в Краснодарском крае (1 765 рублей). В Челябинской области букет в среднем обойдется в 1 530 рублей. От 1 600 до 1 700 рублей в среднем тратят на букет цветов жители Ростовской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской, Воронежской областей, Башкирии и Ставропольского края.

Средняя цена роз в августе выросла на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 213 рублей за штуку. Цена хризантем повысилась на 15% - до 213 рублей, гвоздик - на 4%, до 115 рублей, альстромерий - на 5%, до 184 рублей. Особенно сильно подорожали пионы - в 2,4 раза, до 412 рублей за штуку.

Кроме того, стоимость гладиолусов выросла на 20%, до 255 рублей, гербер - на 10%, до 177 рублей, подсолнухов - на 8%, до 297 рублей, диантусов - на 6%, до 141 рубля, лилий - на 2%, до 476 рублей, маттиол - на 1%, до 272 рублей. В то же время средняя цена некоторых цветов снизилась. Так, эустомы подешевели на 4%, до 277 рублей, гипсофилы - на 4%, до 218 рублей, гортензии - на 5%, до 520 рублей.

Об исследовании

Для исследования использовались агрегированные обезличенные данные чеков со смарт-терминалов "Эвотор", используемых в цветочных магазинов из всех российских регионов за 1-20 августа 2025 и 2024 годов. Подсчитывался средний чек магазинов цветов, а также средняя цена на отдельные виды цветов.