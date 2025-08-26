Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не желает вреда украинскому народу

БУДАПЕШТ, 26 августа. /ТАСС/. Венгрия могла бы, но не будет прекращать поставки электроэнергии на Украину в ответ на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что его страна не желает зла украинскому народу.

Глава МИД напомнил, что на долю Венгрии приходится от 30 до 40% объема электроэнергии, импортируемой Украиной. "Таким образом, правительство могло бы создать большие проблемы для соседней страны, но мы не желаем вреда украинскому народу и украинским семьям. Мы выше этого", - сказал Сийярто в программе "Час борцов" на YouTube.

Он отметил, что "украинцам хорошо бы помнить об этом, когда они будут в следующий раз решать, бомбить или нет нефтепровод "Дружба".

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.