При этом премьер-министр считает, что наиболее правильным шагом в урегулировании конфликта на Украине была бы скорая встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Руководство Канады обсудило с партнерами в ЕС возможность введения новых санкций в отношении России в финансовом секторе помимо разрабатываемого Евросоюзом 19-го пакета рестрикций. Об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Мы обсудили, какие еще формы финансовых санкций [в отношении РФ] могут быть потенциально введены в случае необходимости помимо 19-го пакета санкций [ЕС]", - сказал премьер-министр.

При этом Карни подчеркнул, что, по его мнению, наиболее правильным шагом в урегулировании конфликта на Украине была бы скорая встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Премьер-министр в то же время считает, что Запад на фоне переговорного процесса должен продолжать оказывать санкционное давление на РФ и не прекращать военную поддержку Украины.

Он напомнил, что в санкционные списки Канады были внесены порядка 3 тыс. физических и юридических лиц. Также он еще раз подтвердил, что Оттава выделит Киеву дополнительно порядка $1,45 млрд на поставки вооружений, а также на развитие украинского производства беспилотников.

17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать усиливать санкции против России и намерен принять 19-й пакет рестрикций в начале сентября вне зависимости от дипломатических усилий.

18 июля ЕС принял 18-й пакет санкций, направленный на нефтяной и банковский сектора российской экономики. Он, в частности, включает запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российской нефти, если они произведены не в США, Великобритании и Канаде, а также ввел рестрикции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", три из четырех ниток которых уничтожены в результате диверсии. ЕС также объявил о понижении потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, а также включил в свой черный список 105 танкеров, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, не обращая внимания на попытки установить потолок цен.