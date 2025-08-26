СТЦ: магазины в ТЦ могут потерять до 30% дохода из-за ограничений эскалаторов

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал о рисках для бизнеса при невозможности провести техосвидетельствование подъемных механизмов по новым правилам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Магазины и кафе на верхних этажах российских торговых центров (ТЦ) могут потерять до 30% ежедневного дохода в связи с невозможностью провести техническое освидетельствование эскалаторов по новым правилам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

Как сообщалось, с начала сентября владельцы ТЦ и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию эскалаторов и траволаторов. Формально владельцы ТЦ должны приостановить их работу из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам.

"Это может привести к потере трафика особенно для верхних этажей, где располагаются такие арендаторы, как фудкорт, детские магазины, развлекательные центры, кинотеатры. Такие арендаторы, а также и торговые центры, могут терять порядка 20-30% дохода каждый день, пока нет решения", - сказал Люлин.

Как следует из письма Союза торговых центров России к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому, которое есть в распоряжении ТАСС, со вступлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая до сих пор не заработала. "В результате сложился правовой тупик: торговые центры обязаны проводить ежегодное освидетельствование, но фактически сделать это невозможно", - следует из документа.

"Вопрос не в правилах, а списке организаций, которые могут проводить техническое освидетельствование по ним. Сейчас "де-юре" мы остались без таких аккредитованных организаций, хотя по факту их достаточно. На мой взгляд справедливо было бы продлить возможность работать этим "старым" экспертным организациям до тех пор, пока не будет готов новый порядок", - пояснил собеседник агентства.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов в беседе с ТАСС указал на необходимость проработки переходных решений, для того чтобы, как минимум появились организации, имеющие аккредитацию на предоставление услуг освидетельствования согласно новым требованиям. "В противном случае те же верхние этажи в торговых центрах могут лишиться до 60-70% всего потока потенциальных покупателей, что обернется в кратное снижение объемов выручки и уходу многих арендаторов", - сказал он агентству.

Об экспертизе

Экспертных организаций, которые занимаются техническим освидетельствованием эскалаторов, в России несколько десятков, пояснили ТАСС в СТЦ. По факту они уже не могут проводить освидетельствование эскалаторов с 1 сентября 2024 года, но старые результаты проверок действуют год (до 1 сентября 2025 года). Со временем такие организации будут переключаться на другое оборудование (например лифты) или экспертизу сложных технических вопросов, предполагают в союзе.

Во время технического освидетельствования эксперты проверяют электроизоляцию, системы безопасности, электропитание, механические узлы эскалаторов. Также оборудование проходит испытание в соответствии с инструкцией производителя и правилами эксплуатации. Все это делается для того, чтобы убедиться в безопасной эксплуатации эскалатора.