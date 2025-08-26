Первый вице-премьер РФ отметил, что это взаимовыгодный проект

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия "ВСМПО-Ависма" с Boeing в Свердловской области, это взаимовыгодный проект. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом он отметил, что РФ не ограничивала экспорт титана, американские коллеги могут продолжать его закупки.

"На каком-то этапе у нас была приостановка закупок [титана]. Мы никаких ограничений в этой части не вводили, поэтому коллеги могут продолжать закупать. Плюс мы рассчитываем на возобновление работы совместного предприятия "ВСМПО-Ависма" с Boeing, которое находится в "Титановой долине" в Свердловской области. Это совместные инвестиции, это взаимовыгодный интересный проект, который обеспечивал в том числе и оптимизацию расходов в производстве и логистике с точки зрения поставок готовых компонентов", - сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявлял, что Россия готова рассматривать сотрудничество с Boeing по закупке титана при готовности американского производителя.

Ural Boeing Manufacturing - совместное предприятие Boeing и корпорации "ВСМПО-Ависма", расположено в ОЭЗ "Титановая долина" Свердловской области. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. В 2022 году Boeing объявил о приостановке закупки российского титана.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.

