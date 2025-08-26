По данным на 13:02 мск, акции корпорации торговались на уровне 35,5 тыс. рублей за бумагу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Акции крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" росли на Московской бирже более чем на 9%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Такая динамика отмечена на фоне того, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, что Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия (СП) "ВСМПО-Ависма" с Boeing в Свердловской области.

По данным на 13:02 мск, акции корпорации росли на 9,23%, до 35,5 тыс. рублей за бумагу. К 13:12 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 35,2 тыс. рублей за бумагу (+8,31%).

Как отметил Мантуров, РФ не ограничивала экспорт титана, американские коллеги могут продолжать его закупки. Он также назвал СП "ВСМПО-Ависмы" с Boeing в Свердловской области взаимовыгодным проектом.