Ее можно будет проверять с помощью технологий "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пользователи Max получат возможность посмотреть репутацию номеров благодаря технологиям "Лаборатории Касперского", сообщили в пресс-службе мессенджера.

"Интеграция технологий в Мах предоставит пользователям информацию о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере", - рассказали в пресс-службе.

Автоматическая проверка номеров в Max, которую решили реализовать ИБ-компания и мессенджер, "позволит обеспечить пользователям дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества".

Kaspersky и Max также проводят анализ номеров, зарегистрированных в национальном мессенджере. Это делается в рамках совместного проекта и нужно для противодействия мошенничеству.