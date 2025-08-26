Отслеживать количество карт будут банки, а не клиенты, пояснили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Наличие более 10 банковских карт у одного гражданина не предусматривает каких-либо санкций для самого человека, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека", - рассказали в аппарате, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Также россияне не смогут иметь более 10 карт в различных финансовых учреждениях, отмечается в документе. Эта обязанность будет закреплена для банков в соответствующем нормативном акте.

Ранее сообщалось, что в подготовленном правительством втором пакете мер по противодействию мошенникам будет содержаться поправка, согласно которой россияне не смогут оформить на себя более 10 банковских карт. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.