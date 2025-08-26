Handelsblatt: пошлины США затронули 30% экспорта машиностроительной продукции ЕС

Особенно пострадали товары, содержащие сталь и алюминий, такие как двигатели, промышленные роботы, сельскохозяйственная и строительная техника, отмечает газета

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Импортные пошлины США наносят все больший ущерб машиностроительной отрасли, в настоящее время затронуто порядка 30% экспорта машиностроительной продукции ЕС. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на Союз германского машиностроения (VDMA).

"Соглашение по пошлинам уже утратило свою ценность для машиностроения и производства оборудования. Правило фиксированной ставки в 15% фактически подрывается пошлинами на стальную и алюминиевую продукцию", - приводит газета слова Оливера Рихтберга из Союза германского машиностроения. По оценкам объединения, 30% экспорта машин и оборудования из ЕС в США уже подпадают под новую тарифную категорию. Особенно пострадали товары, содержащие сталь и алюминий, такие как двигатели, насосы, промышленные роботы, сельскохозяйственная и строительная техника, отмечает газета.

Еще одна опасность для отрасли заключается в том, что США расширяют список каждые четыре месяца. "Это не сделка, а дамоклов меч для машиностроительного сектора", - подчеркнул Рихтберг. "Таким образом, долгожданная безопасность для машиностроительных компаний и производителей промышленного оборудования фактически уничтожена", - констатировал он.

3 июня президент США Дональд Трамп подписал указ об удвоении тарифов на импорт стали и алюминия - с 25% до 50%. Он обосновал этот шаг угрозой национальной безопасности: повышение ставок, по его мнению, должно помочь американской металлургии против дешевого и избыточного импортного предложения.

15 августа, как сообщает Handelsblatt, Белый дом расширил сферу действия пошлин в размере 50% на сталь и алюминий, распространив их более чем на 400 наименований производимой в ЕС продукции. Эти пошлины применяются в дополнение к 15-процентным тарифам, согласованным с ЕС.