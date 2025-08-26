По словам первого вице-премьера, это атомная энергетика, металлургия и сфера редкоземельных металлов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия и США могли бы взаимодействовать в сферах атомной энергетики и металлургии, включая сотрудничество по редким и редкоземельным металлам. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если мы говорим о традиционных базовых отраслях промышленности - это поставка нашей продукции, в частности, в атомной энергетике, поставка урана для производства топливных элементов, для атомных станций США. Это и отрасль металлургии. Я думаю, что вы слышали в том числе и комментарии нашего президента относительно возможного сотрудничества в области взаимодействия по редким и редкоземельным металлам", - сказал он.

По словам Мантурова, Россия обладает существенными запасами РЗМ, "здесь есть поле для совместной деятельности". "И другие направления могут появляться по ходу реализации обозначенных мной тематик", - добавил первый зампред правительства.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров глава российского государства Владимир Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.