Мантуров: в РФ сохраняется прогноз роста обрабатывающей промышленности в 2,5-3%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ сохраняет прогноз роста обрабатывающей промышленности в 2,5-3% по итогам 2025 года, при этом за первые полгода показатель вырос на 4,2%. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Невзирая на то, что за первые полгода мы видим результаты по обрабатывающей промышленности в 4,2%, мы все-таки пока сохраним консервативный прогноз по концу года, хотя положительная динамика по ряду отраслей сохраняется", - отметил первый зампред правительства.

"Времени до конца года еще достаточно, поэтому я бы остался сдержанным оптимистом", - добавил он.

Драйверами сектора, по словам Мантурова, являются транспортное машиностроение, фармацевтика, радиоэлектроника и оборонно-промышленный комплекс.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ принять меры с тем, чтобы уровень производства в обрабатывающей промышленность в этом году остался не ниже 2024 года. Особое внимание предписано обратить на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию, а также стимулирование инвестиционной деятельности.

