Мантуров рассказал об эффекте для бюджета России из-за снижения ставки ЦБ

По словам первого вице-премьера, каждый п.п. ключевой ставки позволяет экономить до 200 млрд рублей субсидиарной поддержки

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банка России на каждый процентный пункт позволяет сэкономить бюджету РФ до 200 млрд рублей субсидиарной поддержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Во-первых, в этом году это уже минус 3 процентных пункта от 21% ключевой ставки. Это дает оптимизацию расходов для бюджета в первую очередь. Один процентный пункт - это примерно 200 млрд рублей субсидиарной поддержки. За счет снижения ключевой ставки бюджет экономит средства на этих решениях Центробанка, и я очень надеюсь, что в этом году тенденция должна сохраниться", - сказал он.

Как отметил Мантуров, правительство концентрирует меры поддержки в первую очередь на тех отраслях экономики, "которые лежат в основе нацпроектов технологического лидерства, по которым приняты решения президентом и даны соответствующие поручения председателем правительства".

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.