По данным АБА, в 2024 году на запрещенную в России соцсеть приходилось от 7% до 10% всего рынка инфлюенс-маркетинга

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2026 году потенциально недополучит не менее чем 1,4 млрд рублей потенциальных налоговых доходов на фоне запрета рекламной деятельности в запрещенных соцсетях и, в частности, в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Ассоциацией блогеров и агентств (АБА) совместно с коммуникационным агентством Didenok Team (есть в распоряжении ТАСС).

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о запрете рекламы в Instagram. По данным АБА, в 2024 году на Instagram, деятельность которого уже была ограничена, приходилось от 7% до 10% всего рынка инфлюенс-маркетинга. При этом, согласно прогнозам экспертов АБА, весь объем рынка рекламы в этой сфере в 2025 году достигнет 55-57 млрд рублей.

В результате исследования было выявлено, что с момента вступления закона в силу 1 сентября 2025 года, бюджет РФ недополучит, как минимум, 395 млн рублей за 4 месяца. При этом, по состоянию на август 2025 года, уже более 50% участников АБА с этой платформой не работали, так же как и многие крупные заказчики, в особенности - государственные структуры, отметили в Ассоциации. "Учитывая этот факт, совокупные потери российского бюджета от прекращения рекламной деятельности в Instagram в 2025 году составят не менее 600 млн рублей. С учетом динамики развития рынка инфлюенс-маркетинга в 2026 году бюджет РФ потенциально недополучит не менее, чем 1,4 млрд рублей потенциальных налоговых доходов", - отметил исполнительный директор АБА Тимур Ахмедов.

Запрет рекламы в Instagram можно оценивать как исчезновение ключевого звена в digital-маркетинге, считают авторы исследования. "Мы прогнозируем цепную реакцию: обвал доходов блогеров и агентств, рост теневого оборота, сокращение выручки малого и среднего бизнеса, "перегрев" альтернативных соцсетей и последующий рост стоимости на рекламу с падением ее эффективности. И как итог - колоссальные налоговые потери", - отмечает основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок, его слова привели в АБА.

Исследование проводилось среди участников АБА, в которую входят 62 агентства или более 80% всего российского рынка инфлюенс-маркетинга. Учитывались два типа потенциальных отчислений: НДС и налог на прибыль, как на стороне агентств, так и на стороне блогеров. При этом в исследовании не учитывались отчисления, которые платятся с заработных плат сотрудников, которые эту деятельность обеспечивают.