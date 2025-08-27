Высокие показатели также отмечены в Москве, Омске, Иркутске и Нижнем Новгороде

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Наибольшее количество арбузов и дынь было продано в Санкт-Петербурге летом 2025 года, высокие объемы продаж также отмечены в Москве, Омске, Иркутске и Нижнем Новгороде, говорится в исследовании сети гипермаркетов "О’кей", с которым ознакомился ТАСС.

"Лидером по объемам продаж арбузов и дынь стал Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Москва, Омск, Иркутск, Нижний Новгород", - поделились аналитики.

Арбузы покупали почти в четыре раза чаще, чем дыни. При этом продажи последних выросли этим летом на 16% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.

По данным исследования, покупатели по-прежнему отдают предпочтение красным арбузам. Тем не менее, этим летом вырос интерес и к желтым сортам - их продажи увеличились на 40% по сравнению с прошлым годом. Схожая тенденция и в сегменте дынь. Спрос на необычные сорта увеличился на 10% по сравнению с летом прошлого года. Лидерами по объемам продаж остаются традиционные "Колхозница" и "Торпеда".

Эксперты отмечают, чаще всего россияне берут один арбуз за раз весом 5-7 кг. Дыни меньшего веса, 2-4 кг, покупатели берут сразу по 2-3 штуки.

Закупки бахчевых приходятся в основном на конец недели: пик продаж фиксируется в пятницу и субботу. В офлайн-магазинах наибольший спрос на арбузы и дыни фиксируется вечером в будние дни, с 19:00 до 21:00, тогда как в онлайн-доставке пик продаж приходится на выходные с 11:00 до 15:00, сказано в сообщении.