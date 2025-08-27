Руководитель аналитического центра Mind Money не исключил возможность некоторого ограничения закупок нефти Urals страной или диверсификации поставок

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полный отказ Индии от закупок российской нефти маловероятен, учитывая ее выгодную цену и потребность страны в энергоносителях, заявил ТАСС руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев.

"Учитывая выгодную цену Urals и стратегическую потребность в энергоносителях, полный отказ маловероятен. Скорее, Индия будет балансировать между геополитикой и экономикой", - сказал эксперт.

Он отметил, что с одной стороны, страна заинтересована в сохранении выгодных поставок российской нефти, с другой - вынуждена учитывать американские пошлины. Эксперт не исключил возможность некоторого ограничения закупок нефти Urals страной или диверсификации поставок.

По мнению эксперта, в этой ситуации дополнительным бенефициаром может стать Турция. Исаев добавил, что потенциальными новыми покупателями нефти можно считать Пакистан и Бангладеш, однако это возможно лишь при увеличении скидок.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. Повышенные пошлины должны вступить в силу 27 августа. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров РФ.

Между тем посол Индии в РФ Винай Кумар заявлял ТАСС, что Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно, решение США о пошлинах является несправедливым и неразумным.