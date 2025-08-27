The Economic Times: Индия разрабатывает стратегию по смягчению последствий пошлин США

По данным издания, проводятся встречи на высшем уровне для оценки ситуации

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Индийские власти разрабатывают комплексную стратегию по смягчению последствий введения США повышенных 50% пошлин на индийские товары. Об этом сообщает издание The Economic Times.

В среду вступили в силу 25% пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. Ранее вашингтонская администрация наложила 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики США.

По данным издания, эти тарифы затронут экспорт товаров в США на сумму $48,2 млрд. Особую обеспокоенность вызывают трудоемкие отрасли, поскольку ожидается, что больше всего пострадают, в частности, экспорт текстиля, креветок, кожи, драгоценных камней и ювелирных изделий. Фармацевтическая продукция, электроника и нефтепродукты по-прежнему не облагаются тарифом.

Экспортеры сообщили, что производители текстиля и одежды в Тируппуре, Нойде и Сурате остановили производство, уступая место более дешевым конкурентам из Вьетнама и Бангладеш. В секторе морепродуктов, особенно креветок, тариф увеличивает риск потери запасов, сбоев в цепочках поставок и проблем для фермеров, поскольку рынок США поглощает почти 40% индийского экспорта морепродуктов.

В настоящее время проводятся встречи на высшем уровне для оценки ситуации, хотя официальные лица исключили возможность каких-либо ответных мер. "Обсуждения в правительстве продолжаются, также проводятся встречи с представителями отрасли", - сообщил газете один из чиновников. "Рассматриваются предложения о миссии по содействию экспорту и другие меры, такие как создание свободных экономических зон", - отметил чиновник.

Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял ранее заявил, что власти рассматривают возможность реформы налога на товары и услуги, стимулирование внутреннего спроса, а также изучают перспективы расширения торговли с другими странами.

Пошлины и попытки договориться

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

США 6 августа приняли решение об увеличении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. Повышенные пошлины должны вступить в силу 27 августа.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.