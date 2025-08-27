Инвестиции в технологии не останавливались, указали в компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Корпорация "ВСМПО-Ависма" готова вернуться к сотрудничеству с Boeing - инвестиции в технологии не останавливались, и предприятие готово возобновить работу на полную мощность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, что Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия "ВСМПО-Ависма" с Boeing в Свердловской области.

"Совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing, открытое в 2009 году, воплотило в себе самые передовые технологии по механической обработке изделий из титановых сплавов, и, вне всякого сомнения, является лучшим в мире. <…> Мы готовы вернуться к сотрудничеству и развивать наши партнерские отношения. Инвестиции в технологии не останавливались, и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, чтобы обеспечивать заказы на стабильно высоком уровне", - прокомментировали в компании слова Мантурова.

В пресс-службе отметили, что специалисты предприятия работают на первоклассном оборудовании, управляя сложнейшими комплексами, выпускают титановые изделия самой высокой степени обработки.

"Это уникальная продукция из титана авиационного назначения, которую создают наши люди из Верхней Салды", - подчеркнули в компании.

Ural Boeing Manufacturing - совместное предприятие Boeing и корпорации "ВСМПО-Ависма", расположено в ОЭЗ "Титановая долина" Свердловской области. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. В 2022 году Boeing объявил о приостановке закупки российского титана. В феврале 2023 года стало известно, что Ural Boeing Manufacturing временно приостановило работу на фоне антироссийских санкций.