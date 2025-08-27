Члены ЕК рассмотрят вопрос о принятии налога на металлолом

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность в сентябре принять меры, в том числе налог на экспорт металлолома, для поддержания собственной алюминиевой промышленности. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Не позднее конца третьего квартала [2025] года Еврокомиссия рассмотрит торговые меры, которые обеспечат достаточный объем металлолома", - заявил неназванный европейский чиновник.

Сейчас поставки металлолома в США, в отличие от готовой продукции, не облагаются дополнительными пошлинами. Стоимость алюминия внутри Соединенных Штатов выросла, поэтому экспортеры получают более высокую цену за лом, который используется для производства новых изделий. Это привело к сокращению и закрытию европейских заводов по переработке металла. "Заводы уже сокращают мощности, и для наших переработчиков речь идет не о снижении прибыли, а о выживании", - заявил глава торговой организации European Aluminium Пол Восс.

Отмечается, что любые шаги по ограничению экспорта металлолома в США приведут к обострению напряженности между Брюсселем и Вашингтоном.

21 августа ЕС и США опубликовали совместное заявление, в котором нашли отражение все позиции сделки по пошлинам, заключенной в конце июля в Шотландии: введение пошлин в размере 15% на все экспортные товары ЕС в США за небольшими исключениями, отказ ЕС от ответных пошлин и обязательства Брюсселя закупить в США энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, инвестировать $600 млрд в стратегические проекты и закупить большие объемы оружия. Это еще не окончательный текст соглашения, а лишь подтверждение его основных положений. Работа над юридически обязывающим документом продолжается, пояснял еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.