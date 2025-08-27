В РКН на фоне сбоя напомнили, что не ограничивают работу Google Meet

Пользователи пожаловались на сборй 254 раза за час

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ограничительные меры в отношении Google Meet не принимались, напомнили в пресс-службе Роскомнадзора на фоне очередного сбоя в работе сервиса.

"Ограничительные меры в отношении сервиса [Google Meet] не принимались", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее российские пользователи Google Meet пожаловались на сбой в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. По данным портала на 12:15 мск, за последний час пользователи пожаловались 254 раза, за сутки количество жалоб превысило 800.

22 августа пользователи также жаловались на работу сервиса. Тогда же в Роскомнадзоре заявили, что не принимали ограничительные меры в отношении Google Meet.