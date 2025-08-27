В работе Google Meet произошел сбой

Жалобы поступают из Мурманской области, Москвы, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Московской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские пользователи Google Meet сообщают о сбое в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала на 12:15 мск, за последний час пользователи пожаловались 254 раза, за сутки количество жалоб превысило 800.

Так, 58% пользователей отметили сбой в работе сайта, 29% - сбой в работе мобильного приложения, 7% - общий сбой.

Жалобы поступают из Мурманской области (9%), Москвы (5%), Калининградской области (4%), Санкт-Петербурга (4%) и Московской области (4%).

22 августа пользователи также жаловались на работу сервиса. Тогда же в Роскомнадзоре заявили, что не принимали ограничительные меры в отношении Google Meet.