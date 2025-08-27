Ее трасса пройдет по территории Тосненского муниципального района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург развернули на территории Ленинградской области. В частности, началось строительство бытовых городков и подъездных дорог, сообщили ТАСС в инфоцентре ВСМ.

"В Ленинградской области развернули подготовительные работы. Они включают в себя переустройство инженерных коммуникаций, строительство бытовых городков и подъездных дорог", - сообщили в ответ на запрос ТАСС в инфоцентре ВСМ.

Трасса высокоскоростной магистрали пройдет по территории Тосненского муниципального района Ленинградской области. На территории Ленобласти предполагается одна остановка - Жаровская.

Ранее заместитель председателя правительства региона по экономике Дмитрий Ялов в интервью ТАСС сообщал, что запуск и строительство ВСМ принесет Ленинградской области более 68 млрд рублей в бюджет в течение первых 20 лет эксплуатации.

На первом этапе высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод - на 2028 год.