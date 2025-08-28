Он может быть использован как для военных транспортных самолетов, так и для гражданских лайнеров, сообщил первый вице-премьер

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Создаваемый в России тяжелый авиадвигатель будет иметь тягу 26 тонн, агрегат может быть использован как для военных транспортных самолетов, так и для перспективного пассажирского широкофюзеляжного лайнера. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что при принятии решения о запуске проекта за основу была взята тяга газогенератора в 35 тонн для разработки необходимых технологий. Двигатель успешно прошел испытания на стенде и многократно выходил на взлетный режим, достигая тягу 35 тонн.

"При выполнении работ использовано более 20 технологий, и мы вышли на технические решения, которые будут обеспечивать задачи и военно-транспортной, и гражданской авиации. Для задач Минобороны под перспективный транспортный самолет на 100 тонн наиболее целесообразно использовать двигатель тяги на 26 тонн, ПД-26. Он же может быть использован и для перспективного пассажирского широкофюзеляжного самолета", - сказал Мантуров.

По его словам, стояла задача по более широкому использованию агрегата: помимо самолетов, он может использоваться и в наземных энергетических установках. Создавать двигатель для применения только в одной модификации самолета было бы дорого и экономически неэффективно, пояснил Мантуров.

"В итоге за базу взяты сегодня 26 тонн", - подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее Мантуров говорил, что такой двигатель может появиться к 2030 году.

О двигателе

Разработка двигателя началась летом 2016 года на двух заводах: пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Ранее сообщалось, что образец авиадвигателя-демонстратора успешно прошел первый этап испытаний.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.