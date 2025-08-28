Сумма в среднем составит 2 036 рублей, говорится в материалах сервисов T-Pay и "Долями"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средний чек на цветы перед 1 сентября вырастет на 8% по сравнению с 2024 годом, до 2 036 рублей. Спрос на цветы увеличится на 64%. Об этом сообщается в материалах сервисов T-Pay и "Долями" (входят в экосистему Т-Банка), с которыми ознакомился ТАСС.

"В августе - сентябре 2025 года средний чек на цветы составит 2 036 руб., что на 8% выше прошлогоднего уровня (1 892 руб.). Самым "горячим" днем по объему трат в денежном выражении станет 30 августа, а по количеству покупок - 31 августа. В эти дни спрос вырастет на 64% относительно среднесуточного уровня августа - сентября, но уже после 1 сентября резко пойдет на спад", - говорится в сообщении.

В категории "Одежда и обувь" средний чек в августе - сентябре 2025 года ожидается на уровне 3 244 рубля, что на 9% выше показателя аналогичного периода 2024 года. На канцтовары семьи тратят сопоставимые суммы с 2024 годом - около 489 рублей за покупку. Перед сборами в школу активность резко возрастает: между 30 августа и 5 сентября объем покупок достигает 96% относительно среднесуточного уровня августа - сентября.

По данным сервиса "Долями", в августе интерес к покупкам с оплатой частями заметно возрастает относительно менее активных летних месяцев. Так, количество таких покупок на обувь увеличивается более чем в два раза (+114%), на цветы - почти на пятую часть (+19%), на одежду - на 10%, на электронику - на 4%.

По данным Т-Банка, также растет спрос на банковские сервисы, позволяющие организовать добровольный сбор на школьные нужды. За три года общее число специализированных "школьных" сборов, запущенных с помощью сервиса Т-Банка, увеличилось в шесть раз.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и "Долями" в период с 1 января 2024 года по 20 августа 2025 года, а также на расчетах сервиса аналитики и прогнозирования ETNA.