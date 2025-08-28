Правительство принимает меры, чтобы обеспечивать стабильность цен, рассказал пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России принимает энергичные меры, чтобы обеспечивать стабильность цен на бензин, ситуация под контролем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существуют колебания цен [на топливо] по разным причинам. Но вы знаете, что правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне", - сказал представитель Кремля. Он напомнил о запрете на экспорт бензина. "Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", - резюмировал он.

За период с 19 по 25 августа 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 76 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан (+8,5%) и Чеченской Республике (+5,7%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3% и 0,1% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 64,99 рубля, марки АИ-95 - от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,2 до 90,16 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,5 до 59,52 рубля, марки АИ-95 - от 62,2 до 66,18 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,5 до 90,04 рубля за литр.