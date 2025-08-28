Контроль за ценами на бензин в связи с ударами ВСУ по НПЗ, отсутствие договоренностей с Киевом по воздушному перемирию, расследование терактов на "Северных потоках" и образ российского лидера Владимира Путина в западном кино стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин проведет встречу с губернатором Саратовской области: "Сегодня с докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин".

Об образе Путина в кино

В Кремле с пониманием относятся к съемкам фильма "Кремлевский волшебник", поскольку президент России - один из самых успешных мировых лидеров: "Относиться надо нормально, с пониманием. Путин - один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре".

Влияние Путина на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к его фигуре закономерен: "Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен".

О работе ВС РФ

В Кремле не знают о сообщении NYT о том, что российские разведдроны якобы летают над маршрутами поставок вооружений США в Германии: "Честно говоря, нет, не успели [ознакомиться с данными сообщениями], но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали".

Вооруженные силы России успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины, но Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров: "Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят".

РФ не достигала никаких договоренностей с Украиной по установлению воздушного перемирия: "Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Еще раз повторяю: все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме".

О стабильности цен на топливо в РФ

Российский рынок топлива полностью обеспечен, несмотря на удары Украины по НПЗ: "Рынок топлива полностью обеспечен".

Правительство принимает меры, чтобы обеспечивать стабильность цен на бензин, ситуация под контролем: "Существуют колебания цен [на топливо] по разным причинам. Но вы знаете, что правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Меры по меру принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем".

О расследовании терактов на "Северных потоках"