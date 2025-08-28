Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обнародовать имена не только исполнителей, но и заказчиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия выражает надежду на то, что расследование диверсии на "Северных потоках" вскоре завершится, и имена заказчиков и исполнителей будут обнародованы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно вызывает удовлетворение то, что это следствие [по факту подрыва на "Северных потоках"] идет, и хочется верить, что оно все-таки будет доведено до конца, и будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов", - сказал представитель Кремля.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.