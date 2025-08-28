Международные резервы России за неделю снизились на $3,7 млрд

Они составили $682,8 млрд

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 22 августа 2025 года составили $682,8 млрд, снизившись за неделю на $3,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 22 августа 2025 года составили 682,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3,7 млрд долларов США, или на 0,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 15 августа, объем резервов составлял $686,5 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.