С начала года в стране с господдержкой приобрели более 80 тыс. автомобилей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 24 млрд рублей было направлено в 2025 году на льготные программы поддержки спроса на автомобили в России, с господдержкой было приобретено более 80 тыс. авто. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В 2025 году на меры поддержки потребителей по автомобильной тематике было направлено 24,5 млрд рублей. Это обеспечило поставку с господдержкой более 80 тыс. автомобилей", - сказал он.

Первый зампредседателя правительства напомнил, что в мае 2025 года была возобновлена программа "Семейный автомобиль", что "тоже дает дополнительную загрузку для предприятий и возможность приобрести автомобиль потребителям". "Достаточно много было сделано по общественному транспорту", - добавил Мантуров.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что министерство рассчитывает на дофинансирование программы льготного автокредитования на 10 млрд руб. до конца сентября 2025 года.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.

