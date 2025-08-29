Его мощность составит 14,5 млн упаковок в год

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Крупная фармацевтическая компания ПФК "Обновление" (Renewal) завершила строительство цеха по производству жидких лекарственных препаратов в стеклянных ампулах, мощность которого составит 14,5 млн упаковок в год, сообщил в интервью ТАСС губернатор Новосибирской области Андрей Травников на форуме "Технопром-2025".

"ПФК Обновление" завершило строительство цеха №8 по производству жидких лекарственных препаратов в стеклянных ампулах, мощность которого составит 14,5 млн упаковок в год. Идет процесс согласования актов по вводу сооружения в эксплуатацию и получению лицензии на открытие производственной линии", - сообщил он.

По данным компании, новое производство обеспечит импортозамещение таких жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, как диклофенак, кеторолак, кетопрофен, дротаверин, пиридоксин и других.

Renewal - один из крупнейших в РФ производителей лекарственных средств, занимающий от 2% до 85% российского рынка в зависимости от фармацевтического кластера. Производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. Компания с 1997 года занимается разработкой и производством лекарственных препаратов. В лекарственный портфель компании входят препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.