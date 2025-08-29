Научно-производственный центр беспилотия в Новосибирске объединит 40 компаний

Дальнейшая стратегия развития центра будет выстраиваться в соответствии с условиями федеральной программы нацпроекта БАС

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Научно-производственный центр "Беспилотные авиасистемы" (НПЦ БАС) расположится на территории технопарка "Новониколаевский", сообщил ТАСС губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью на форуме "Технопром-2025".

"Создана автономная некоммерческая организация "НПЦ БАС", площадкой для размещения уже выбрана территория технопарка "Новониколаевский". Сейчас в реестре организаций, которые занимаются производством летательных аппаратов и компонентов, мы имеем 40 компаний", - сказал он.

По словам Травникова, дальнейшая стратегия развития научно-производственного центра будет выстраиваться в соответствии с условиями федеральной программы нацпроекта БАС.

"Они (условия программы) меняются из года в год. Мы смотрим на опыт других регионов, которые раньше нас вошли в этот нацпроект. Нами подготовлена заявка для участия в общем конкурсе", - добавил он.

Новосибирская область позиционирует себя одним из ключевых центров компетенций в сфере развития БАС. Это объясняется высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры, производства и технологическими комплексами федерального и международного значения. Ранее в областном Минпромторге сообщили, что финансирование развития БАС в Новосибирской области составит более 10 млрд рублей до 2030 года. Большая часть средств - внебюджетные.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

