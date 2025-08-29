Россия продолжит совместную работу с китайскими коллегами в рамках профильных двусторонних форматов, отметили в Минэкономразвития

МОСКВА, 29 августа. /корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Внедрение Китаем системы торговли квотами на углеродные выбросы в ключевых отраслях промышленности с 2027 года не должно создать барьеров для российских экспортеров. При этом действия КНР подтверждают, что выход США из Парижского соглашения не привел к снижению важности климатической повестки. Об этом ТАСС сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

"Действия Китая подтверждают, что выход США из Парижского соглашения не привел к снижению важности климатической повестки. Китай, Индия, Бразилия и другие страны глобального Юга продолжают наращивать свои усилия по борьбе с изменением климата и становятся глобальными лидерами в этом направлении", - сказал Кондратьев.

Он указал на рост важности климатической проблематики и отметил, что российская сторона считает необходимым продолжать участие в переговорах в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения. По его мнению, только так РФ сможет оказывать влияние на темп и направление происходящих изменений.

Кондратьев считает, что изменения китайской системы торговли квотами (СТК), в частности, расширение ее охвата (производство цемента, стали и алюминия), делают ее более похожей на пограничный корректирующий механизм (ПКУМ) Европейского союза. В то же время актуальным остается вопрос методологий расчета выбросов, которые будут применяться в рамках китайской СТК, и их совместимости с европейскими методиками. Выводы можно будет сделать только после полного запуска обоих механизмов.

"Происходящие изменения не должны создать торговых барьеров для российских экспортеров в Китай. При разработке и утверждении стандартов расчета углеродного следа и нормативно-правой основы функционирования добровольного углеродного рынка мы рассчитывали, что эти шаги в будущем должны облегчить российским экспортерам доступ на иностранные рынки, даже в случае введения и ужесточения на них углеродного регулирования", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что Россия продолжит совместную работу с китайскими коллегами в рамках профильных двусторонних форматов, чтобы не допустить трансформации китайских подходов в торговые барьеры для наших экспортеров.

Ранее ТАСС сообщал о намерении Китая внедрить систему торговли квотами на углеродные выбросы во всех ключевых отраслях промышленности к 2027 году. Об этом говорится в директиве по ускорению перехода страны к низкоуглеродной экономике и укреплению национального рынка торговли углеродными квотами, опубликованной Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Госсовета КНР.

Пограничный углеродный механизм ЕС

В конце 2019 года Европейская комиссия начала разрабатывать механизм пограничного углеродного регулирования, чтобы помочь достичь климатической нейтральности к 2050 году. Официальный проект был представлен 14 июля 2021 года как часть "зеленой" сделки Европы. ПКУМ предполагается вводить для снижения выбросов углерода и защиты европейских производителей от конкуренции с менее экологичными странами. Этот механизм предполагает налогообложение импорта товаров с высоким уровнем выбросов, что должно стимулировать переход на более чистые технологии. ПКУМ будет внедряться постепенно. Переходный период начался еще в январе 2023 года, а с 2026 года экспортеры товаров будут обязаны покупать углеродные сертификаты для продажи в ЕС. Плата за углеродные выбросы начнет взиматься с импортируемых товаров.

Полное внедрение механизма планируется к 2036 году. На первом этапе ПКУМ будет применяться к черным и цветным металлам, химии, цементу, водороду и электроэнергии, с возможным расширением списка товаров в будущем. Оценка этого расширения должна быть представлена Европарламенту до конца года.