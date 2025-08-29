"Синара" готовится к выпуску 20 путевых машин для ВСМ-1

Гендиректор компании" Виктор Леш сообщил, что ведется разработка моделей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. При эксплуатации первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург понадобятся около 20 машин путевой техники, "Синара" готовится их разрабатывать. Об этом сообщил журналистам гендиректор Группы "Синара" Виктор Леш в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

"При эксплуатации у нас есть понимание, что будет необходим комплекс примерно из 20 путевых железнодорожных машин, и мы разрабатываем эти модели", - сказал он.

Среди особенностей для работы путевой техники на ВСМ Леш назвал безбалластный путь и большее необходимое количество диагностики, его требуют высокие скорости движения. "Машины должны иметь другую скорость и эффективность", - сказал глава компании.

"До конца года мы точно сформируем этот заказ (на технику с РЖД - прим. ТАСС)", - заключил он.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.