С начала месяца у РЖД появляется законное право применения такой технологии при технической возможности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Посадка пассажиров в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября, с начала месяца появится законодательная возможность такого способа посадки. Об этом сообщил журналистам замглавы "Российских железных дорог" (РЖД) Евгений Чаркин.

"Это заработает позднее, когда будет проведено (тестирование). Поскольку мы должны убедиться, что все работает соответственно, качественно, что ни у кого нет никаких рисков, связанных с действием данной технологии. И когда все будет протестировано, на все вопросы будет получен ответ, тогда мы будем рассматривать уже возможность внедрения и масштабирования данной технологии", - сказал он в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

Чаркин подчеркнул, что с 1 сентября у перевозчика появляется исключительно законное право применения такой технологии посадки при технической возможности. "Мы в этом плане, в рамках совместной работы, которую мы проводим с Министерством цифрового развития, с Федеральной службой безопасности, мы тестируем такую возможность. При этом мы рассматриваем биометрию как дополнительную опцию к существующему порядку посадки на поезд. Поэтому предлагаем нашим пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда РЖД", - отметил он.

По словам Чаркина, о старте посадки пассажиров в поезд по биометрии будет официально объявлено.

Правительство РФ с 1 сентября 2025 года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности.

Ранее Чаркин сообщал, что РЖД с Минцифры и Минтрансом всесторонне прорабатывают посадку пассажиров в поезд по биометрии. После урегулирования всех вопросов в холдинге планируют протестировать технологию на одном из действующих маршрутов. После получения результатов РЖД примут решение о ее дальнейшем масштабировании.