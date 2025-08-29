Путин: Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия занимает первое место по экспорту нефти и газа в Китай, а в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua.

"Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки "голубого топлива" по трубопроводу "Сила Сибири" с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 млрд кубометров. В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут", - заявил российский лидер.

Он также отметил эффективное сотрудничество двух стран по СПГ-проектам в российском Заполярье.