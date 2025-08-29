"Стратегическая связка" в политике, экономике и культуре. Путин о России и Китае

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень российско-китайских отношений в самых разных сферах - от международной политики до кино и спорта. В письменном интервью агентству Xinhua российский лидер рассказал о повестке предстоящего посещения Китая и о своем видении того, что две страны могут дать друг другу и всему миру.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля за день до начала четырехдневного визита.

Саммит ШОС и переговоры в Пекине

Президент РФ подчеркнул, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его итоги, как ожидает Путин, будут способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства.

"Рассчитываю, что общими усилиями получится придать качественно новую динамику ШОС, ее модернизации в соответствии с требованиями времени", - заявил Путин.

На российско-китайских переговорах же в Пекине будут обсуждаться "все аспекты двусторонней повестки", а также актуальные региональные и международные сюжеты.

"Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора", - подчеркнул Путин.

Память о войне

Путин отметил предстоящие в Пекине торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни", - заявил Путин.

Он отметил, что именно "народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери" во Второй мировой войне.

"И конечно, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941-1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину. Это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы", - заявил Путин.

Милитаризация Европы и Японии

Путин поблагодарил КНР за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая.

"Такое искреннее, ответственное отношение к прошлому разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются "неудобные" исторические факты. Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов", - отметил Путин.

Он добавил, что "под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента".

Нефть, газ, рубли и юани

"Расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - отметил Путин, говоря о росте товарооборота двух стран.

Он отметил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР, совокупные поставки по "Силе Сибири" уже превысили 100 млрд куб. м, а в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль.

Стороны продолжают снижать торговые барьеры друг для друга. В частности, Россия наладила экспорт свинины и говядины в КНР, а российский рынок является для Китая одним из основных в мире для экспорта автомобилей.

"При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники", - заметил Путин.

Он указал также на "масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов".

Кино, спорт и образование

Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая и сообщил, что в 2026-2027 годах стороны проведут "перекрестные" Годы образования.

Президент РФ отметил "заинтересованное внимание" Пекина к инициированному Москвой музыкальному конкурсу "Интервидение" и активное участие китайских спортсменов в международных российских спортивных проектах.

"Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации", - подчеркнул Путин.

Российский лидер ждет появления в скором будущем большого количества хороших российско-китайских фильмов, "которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях". "В том числе для этого мы запустили новый проект - Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам", - подчеркнул президент.

Среди других примеров сотрудничества Путин упомянул рост взаимного турпотока в 2024 году в 2,5 раза, до 2,8 млн человек.

Реформа ООН и борьба с неоколониализмом

Путин отметил, что Россия и Китай выступают за реформу ООН, в частности за придание Совету Безопасности "более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки".

Кроме того, Москва и Пекин выступают в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка, заявил Путин.

"Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства. Напротив, нам нужен прогресс на благо всего человечества", - подчеркнул президент РФ.

Путин отметил также сотрудничество Москвы и Пекина в форматах Группы двадцати, форума АТЭС и БРИКС.