Президент России отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Китай за активное участие в международных российских спортивных проектах и подчеркнул важность максимальной деполитизации спорта.

"Хорошие результаты в спортивном сотрудничестве, - заявил глава государства в письменном интервью агентству Xinhua. - Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные "Игры будущего", Игры стран БРИКС и многие другие". Путин отметил, что китайская сборная "была одной из самых представительных на этих соревнованиях".

"Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации", - заключил президент РФ.