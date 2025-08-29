Сегодня в России обучается свыше 51 тыс. китайских студентов, в Китае - 21 тыс. российских

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Китай имеют большие перспективы взаимодействия в образовательной и научной сферах и проведут "перекрестные" Годы образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Большие перспективы у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тыс. китайских студентов, в Китае - 21 тыс. российских. Кстати, в мае мы с председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026-2027 годах в наших странах пройдут "перекрестные" Годы образования", - сообщил президент РФ.

Он отметил расширение сотрудничества в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс. "В частности, МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоемким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая", - заявил Путин.

По словам российского лидера, значительный вклад в продвижение дружественных связей вносят масштабные двусторонние гуманитарные инициативы. По его оценке, национальные Годы России в Китае и Китая в России (2006-2007 годы) имели большой успех. Кроме того, широкий общественный резонанс получили Годы языков, туризма, молодежи, СМИ, регионального сотрудничества, спорта, науки и инноваций, стартовавшие поочередно с 2009 года.

"Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов", - сказал Путин. Он также особо отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. "Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - подытожил российский лидер.