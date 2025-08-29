Президент России призвал к включению в СБ ООН государств Азии, Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва и Пекин поддерживают реформу ООН и, в частности, повышение представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности. Однако изменения должны быть выверенными, подчеркнул президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Синьхуа в преддверии визита в КНР.

"Россия и Китай выступают в пользу реформы всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям, - отметил российский президент. - В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки".

"При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными", - подчеркнул Путин.

Взаимодействие РФ и КНР в ООН, отметил российский президент, "находится на беспрецедентно высоком уровне и полностью соответствует духу всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества". Две страны придают особое значение работе в Группе друзей в защиту Устава ООН, которая позволяет консолидироваться странам Глобального Юга.

"Один из наиболее весомых результатов работы объединения - резолюция "Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях", принятая Генассамблеей ООН 4 декабря 2024 года", - поделился Путин.