МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сохранение Китаем мемориалов бойцам Красной армии сильно отличается от ситуации в Европе, где уничтожаются памятники советским воинам, их могилы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Такое искреннее, ответственное отношение к прошлому [со стороны Китая, сохраняющего памятники бойцам Красной армии], разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются "неудобные" исторические факты", - указал Путин.