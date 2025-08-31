Пособие для беременных студенток повысят до прожиточного минимума региона

Нововведение начинает действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток с 1 сентября увеличат до уровня регионального прожиточного минимума. Его будет выплачивать Социальный фонд России.

Это изменение коснется девушек, которые учатся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от того, на бюджете они или нет.

Ранее соответствующую выплату предоставляли по месту учебы образовательные организации, ее размер обычно соответствовал размеру средней стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии в 2-5 тыс. рублей, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей. С 1 сентября в среднем по стране пособие увеличится до 90 202 рублей за 140 дней отпуска по беременности и родам. С учетом региональных коэффициентов наименьшая выплата предусмотрена для жительниц Липецкой и Тамбовской областей - 74 867 рублей. Наибольший размер пособия - в Чукотском автономном округе (235 424 рубля).

Подать заявление на пособие можно будет тремя способами: через портал "Госуслуги", в клиентских службах Соцфонда или в МФЦ. Для оформления выплаты очно потребуется представить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам. Фонд будет принимать решение о назначении пособия в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых сведений, в отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пособия выплата поступит студентке.

При этом заявления, поданные студентками на пособие по беременности и родам до 1 сентября, рассматриваются образовательными учреждениями. Если пособие было выплачено по старым правилам, то по новым оно уже не назначается.