Вступает в силу закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. За поиск экстремистских материалов, указанных в соответствующем перечне, ждет штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За рекламу сервисов — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей для граждан, от 80 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц.
Иностранным агентам теперь полностью запрещено участвовать в просветительской и образовательной деятельности. Ранее они не могли заниматься образованием и просвещением только в отношении детей. Нововведения распространяют этот запрет на соответствующую деятельность в отношении взрослых.
Производителей и продавцов гаджетов обязали обеспечить возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore. Кроме того, теперь на всех новых гаджетах, продающихся в РФ, должен быть установлен национальный мессенджер MAX.
Фильмам с пропагандой чайлдфри не будут выдавать прокатные удостоверения. Также теперь запрещено упоминать наркотики в литературе и кино. При этом под пропаганду не подпадают произведения, в которых вещества "составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла". Также норма о пропаганде не распространяется на специализированные медицинские и фармацевтические издания.
Дети, студенты и образование
С нового учебного года в школах снижена нагрузка на учеников и учителей. Ограничены количество контрольных работ и объем домашнего задания.
Детей от 14 лет разрешено привлекать к работе в выходные во время летних каникул. Ранее это разрешалось только в рамках творческих профессий.
Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только по своему профилю.
Правительство РФ будет определять количество платных мест в вузах.
Академический отпуск для студентов вузов и колледжей теперь не может превышать 12 месяцев. Исключения — прохождение военной службы и медпоказания. Прежде его продолжительность составляла не более двух лет. Как и раньше, количество академических отпусков, предоставляемых обучающемуся, не ограничено.
Студентам-донорам теперь предоставляется выходной в день сдачи крови. Ранее такой выходной был только у работающих граждан.
Врачи теперь могут назначать биологически активные добавки (БАДы) при наличии показаний к применению. Речь идет о зарегистрированных и отвечающих требованиям качества и безопасности в соответствии с российским законодательством препаратах.
Фельдшеры и акушеры теперь в случае нехватки специалистов могут исполнять обязанности участковых врачей-терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.
Появится перечень стратегически важных лекарств для лечения преобладающих в стране болезней.
Работодатели не смогут произвольно снижать премии сотрудников. За незаконное лишение сотрудника премии работодатель рискует получить штраф на сумму до 50 тыс. рублей.
Вступает в силу новый порядок определения средней зарплаты. Он содержит несколько плюсов для работников. Так, в расчет среднего заработка будут включены не только премии, но и денежные поощрения.
При расчете отпускных теперь будут учитывать квартальные и годовые премии.
Животные и безопасность
Вводятся новые правила оказания платных ветеринарных услуг. Больше не требуется знакомить клиентов с образцами лекарств и применяемыми средствами ветеринарного назначения.
Вводится экзамен для получения охотничьего билета. Ранее претенденты на получение билета должны были под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, который включает требования правил охоты, техники безопасности при охоте и обращениями с оружием, а также основы биологии диких животных. Но проверки этих знаний не предусматривалось.
Появилась возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через "Госуслуги" или МФЦ. Это сделано в целях противодействия кибермошенничеству.
Массовые и автоматические телефонные вызовы будут возможны только при наличии предварительного согласия абонента.
Введены штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом и других потенциально опасных бытовых товаров, которые содержат сжиженные углеводородные газы.
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать аэрозоли со слезоточивыми или раздражающими веществами (газовые баллончики).