Нововведение начало действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, согласно которому в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будет отображаться информация о членах семьи собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования помещением, вступает в силу в РФ с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, разработанному Минстроем РФ, речь идет о членах семьи, в том числе бывших членах семьи, которые пользуются этим жилым помещением и имели равные права пользования с собственником помещения в момент его приватизации или вселения на основании ордера, или решения общего собрания, или решения суда после полной выплаты паевого взноса в жилищном кооперативе. Их персональные данные будут предоставляться самим правообладателям или лицам, получившим от них нотариально удостоверенную доверенность, банкам, судам, правоохранительным органам, иным государственным органам, нотариусам, наследникам и другим лицам, указанным в "Законе о недвижимости", рассказали ТАСС в Росреестре.

Получение персональных данных о собственнике и членах его семьи (в том числе бывших членах семьи) третьими лицами, не имеющими на это право в соответствии с законом, ограничено.

В Росреестре отметили, что при прекращении семейных отношений с собственником жилья в указанных в новом законе случаях право пользования им у членов семьи, в том числе бывших членов семьи собственника может сохраняться, о чем на основании заявления может быть внесена запись в ЕГРН.

Ипотека такого жилого помещения допускается при получении нотариально удостоверенного согласия членов семьи собственника, сохранивших право проживания в нем, уточнили там. При этом, поскольку согласно "Закону об ипотеке", сделки, заключенные при отсутствии письменного согласия, не будут считаться ничтожными, в таком случае, с учетом положений "Закона о государственной регистрации недвижимости", вместе с записью об ипотеке в ЕГРН (в случае не представления такого согласия на регистрацию) будут вноситься сведения о непредставлении соответствующего согласия на государственную регистрацию (если сведения о членах семьи, в том числе бывших, внесены в ЕГРН)" - добавили в Росреестре.

Сведения о членах семьи (бывших членах семьи) собственника в указанных случаях будут вноситься в ЕГРН при поступлении соответствующих заявлений от заинтересованных лиц, пояснили в Росреестре. Если речь идет о комнатах как самостоятельных объектах жилья, информация о наличии нынешних или бывших членов семьи будет вноситься в ЕГРН в отношении каждой комнаты отдельно - при поступлении заявлений от правообладателя и его членов семьи. Сведения о наследниках в ЕГРН вносятся не в качестве дополнительных сведений реестр, а в качестве самостоятельной записи о вещном праве при осуществлении госрегистрации прав на основании заявления и свидетельства о праве на наследство.

Защита покупателей

Нововведение направлено на защиту потенциальных покупателей недвижимости, чтобы исключить случаи, когда после приобретения жилья на вторичном рынке выясняется, что на него претендуют другие наследники, например, несовершеннолетние дети. Такое мнение высказал ТАСС член рабочей группы экспертного совета при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук.

"Вводимые изменения по верификации информации через государственную систему, на самом деле не усложняющие, а упрощающие. Все касается только процедуры совершения сделок. Рисков утечки персональных данных здесь нет. Информация о членах семьи бывшего собственника квартиры будет отображаться в обезличенном виде", - сказал эксперт.