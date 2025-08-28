Вступает в силу механизм "периода охлаждения" для потребительских кредитов. Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут доступны только через четыре часа после подписания договора с клиентом, а свыше 200 тыс. руб. — через 48 часов. Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег.
Если авиапассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал, он сможет воспользоваться обратным билетом. Прежде обратный билет в этом случае аннулировали. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.
Россияне смогут подтверждать личность с помощью биометрии при оформлении билета и посадке в поезда дальнего следования. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы.
Запрещается навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг. Теперь дополнительные услуги можно продавать клиенту только с его письменного согласия. Автоматическое проставление продавцом отметок о том, что покупатель согласен приобрести дополнительные услуги, не будет считаться официальным согласием клиента.
Обновлены правила техобслуживания и ремонта автомобилей. Прописана возможность заключения договора через интернет-сайт или приложение. Детализируется перечень автомототранспортных средств, на которые распространяется это регулирование, — "автомобиль, мотоцикл, мотороллер, прицепы и полуприцепы к ним, а также их составные части". Из требований к договору между клиентом и автосервисом исчезла необходимость указания в нем цены автомобиля, "определяемой по соглашению сторон".
Вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель. Участок сочтут заброшенным, если более половины территории занято бытовыми отходами и уборку не проводили больше года. Подробнее о нововведении читайте в материале ТАСС.
Запрещается отчуждение садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и построек.
Вступает в силу закон о защите отказавшихся от участия в приватизации жилья. Речь идет о случаях, когда помещение было приватизировано кем-то из граждан, но бывший член его семьи не принимал участия в приватизации, хотя имел равное право пользоваться помещением. В ситуации, когда земельный участок из-под частного или многоквартирного дома изымается для государственных или муниципальных нужд, такой член семьи наделяется правом вне очереди получить жилье из муниципального фонда в пользование по договору социального найма.
Покупатель жилья сможет увидеть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) данные о семье продавца. Нововведение призвано обеспечить прозрачность и безопасность сделок.
Кредиторам теперь запрещено начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не вступили в наследство.